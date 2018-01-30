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Bingöl'de uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde ile 40 adet sahte 100 TL ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli ise tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ve sahte paraya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Solhan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada  400 gram metamfetamin, 40 adet 100 TL’lik sahte banknot, 2 gram toz esrar,1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde, Sahte para ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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