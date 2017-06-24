Bingöl'de yaralanan üsteğmen Arif Kalafat şehit oldu
Bingöl'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerlerden üsteğmen Arif Kalafat şehit oldu.
- İHA
Dün gece Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı.
Yaralı askerlerden Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan üsteğmen Arif Kalafat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit üsteğmenin aslen Sinoplu olduğu öğrenildi.
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