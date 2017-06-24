Bingöl'de yaralanan üsteğmen Arif Kalafat şehit oldu

Dün gece Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı.

Yaralı askerlerden Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan üsteğmen Arif Kalafat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit üsteğmenin aslen Sinoplu olduğu öğrenildi.