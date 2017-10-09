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Bingöl'de yol kontrollerinde 360 bin liralık uyuşturucu yakalandı

Bingöl'ün Solhan İlçesi´nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde, piyasa değeri 360 bin lira olan 5 kilo 210 gram eroin ham maddesi ile baz morfin ele geçirildi.

  • DHA
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Bingöl'ün Solhan İlçesi Şeref Jandarma Karakol Komutanlığı önünde oluşturulan yol kontrol ve arama noktasında; Van´dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü zdurdurduldu. Otobüste yapılan aramada piyasa değeri 360 bin lira olan 5 kilo 210 gram eroin ham maddesi baz morfin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Valilikten yapılan açıklamada "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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