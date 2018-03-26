Bingöl'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 11 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 tabanca, 8 yivsiz tüfek, 2 kuru sıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonda 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.