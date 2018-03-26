Bingöl'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 11 gözaltı
Bingöl'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında örgütlü olarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3 tabanca, 8 yivsiz tüfek, 2 kuru sıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonda 11 kişi yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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