Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bingöl’deki terör operasyonunda 1 terörist öldürüldü

Alıncık köyü kırsalında devam eden operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bingöl merkez Alıncık köyü kırsalında devam eden  operasyonda, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
   
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Alıncık köyünde yürütülen  Şehit Üstçavuş Selçuk Karabakla-2 Operasyonu kapsamında güvenlik güçleri ile  bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 terör örgütü mensubunun  etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
 
   
Açıklamada, teröristin üzerinde silah ve 2 el bombası ele geçirildiği  belirtildi.
   
Bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır

3 gün üst üste et tüketirseniz...

3 gün üst üste et tüketirseniz...

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Hakkari'de 2 bin 900 rakımda bayram namazı

Hakkari'de 2 bin 900 rakımda bayram namazı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA