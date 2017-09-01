Bingöl’deki terör operasyonunda 1 terörist öldürüldü
Alıncık köyü kırsalında devam eden operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl merkez Alıncık köyü kırsalında devam eden operasyonda, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Alıncık köyünde yürütülen Şehit Üstçavuş Selçuk Karabakla-2 Operasyonu kapsamında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, teröristin üzerinde silah ve 2 el bombası ele geçirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.
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