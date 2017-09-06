Bingöl'ün Solhan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 40 kişi yakalandı
Bingöl Valiliği, Solhan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 40 kişi yakalandığını ve organizatörlük yapan kişinin de yakalandığını açıkladı.
- AA
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 40 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 40 göçmenin yakalandığı ve bunlara organizatörlük yapan 3 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.
Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle il genelinde Göçmen Kaçakçılığı ve Düzensiz Göç ile mücadeleyi aralıksız sürdüreceği vurgulandı.
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