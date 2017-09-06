Bingöl'ün Solhan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 40 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 40 göçmenin yakalandığı ve bunlara organizatörlük yapan 3 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle il genelinde Göçmen Kaçakçılığı ve Düzensiz Göç ile mücadeleyi aralıksız sürdüreceği vurgulandı.