Binlerce DEAŞ'lı teröristin Peşmerge'ye rüşvet vererek kuşatmada kaçtığı iddia edildi

Ortadoğu'dan özel haberler yayımlayan Middle East Eye sitesi, Irak ordusu ve Haşdi Şabi komutanlarına dayandırdığı haberinde, peşmergeye rüşvet veren binlerce DEAŞ militanının kuşatma altındaki şehirlerden kaçmayı başardığını yazdı. Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın lider kadrosu elemanlarının da bulunduğu binlerce militanın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kuvvetlerine verdikleri binlerce dolar sayesinde, Havice ve Tel Afer'den kaçtığı belirtildi. Haşdi Şabi 52'nci bölük komutanı Hehdi Taki, "Daha Havice savaşı başlamadan DEAŞ'lılar kenti terk etmeye başladı. 160 DEAŞ konutanı, peşmergenin bulunduğu hattı kullanarak kaçmayı başardı" dedi. DEAŞ'ın Irak topraklarındaki son yerleşim yerlerinden olan Havice ve çevresindeki en az bin teröristin peşmergeye verdikleri rüşvetler sayesinde bölgeyi terk ettiği kaydedildi. Ortalama bir DEAŞ üyesinin bin dolar, ailesiyle birlikte bir militanın 2 bin dolar ödeyerek kuşatmadan kaçtığını belirten kaynaklar "DEAŞ komutanları 10'ar bin dolar rüşvet ödedi" ifadelerini kullandı. Middle East Eye'a konuşan ve ismini açıklamayan bir diğer Haşdi Şabi komutanı da "Tel Afer ve çevresini de hesaba katarsak en az 3 bin DEAŞ'lı peşmerge sayesinde kaçtı. Bunların büyük çoğunluğu Erbil'e gitti. Bir kısmı da sivillerin arasına karışarak Kerkük'e yerleştirildi" şeklinde konuştu.

PKK/YPG de izin verdi

Suriye'de de Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'daki DEAŞ militanlarıyla anlaşarak onların çıkışına izin vermişti. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin de içinde bulunduğu SDG, sayıları bini geçen DEAŞ militanının sözde başkent Rakka'dan kaçışını izlemekle yetinmişti.