Binlerce İngiliz yakınlarına yeni yıl hediyesi olarak Türkiye tatili aldı

İngiltere’nin önde gelen gazetesi The Sun, geçtiğimiz hafta, hem sayfalarında, hem internet sitesinde Türkiye’ye yer verdi. Sun seyahat yazarı, Will Spencer’ın, keleme aldığı ve geçtiğimiz yaz Muğla Fethiye’deki tatile ilişkin görüşlerini paylaştığı yazıda Türkiye’ye övgü yağdı. Spencer, kendi deyimiyle eşsiz güzellikteki sahillere sahip bölgede bulunan Babadağ’da yamaç paraşütüne bindi, 2 bin 500 yıllık dağ mezarlarını ziyaret etti, Kraliçe Elizabeth gibi ünlü çamur banyosuna ve Türk hamamına girdi.

Herkes için bir şey var!

Ünlü yazar, Türkiye’de alışveriş yapmayı ‘harika’, Türk yemeklerini ise ‘harika ötesi’ olarak niteledi. Türkiye’de çok fazla sayıda alternatif tatil imkânı olduğunu kaydeden yazar, “Türkiye’de herkes için bir şeyler var” ifadesini kullandı. Batı’nın yürüttüğü kara propagandaya, her türlü saldırıya, algı operasyonuna rağmen Times yazarları turizm için Türkiye’yi işaret etmişti.

Turist yağmaya başladı

Gazetenin ödüllü seyahat yazarları Annabelle Thorpe, Mark Hodson ve David Wickers tarafından yönetilen “101holidays” sitesi 2018’de, ‘Tatil yapılacak en iyi 10 ülke’ arasında Türkiye’yi de göstermişti. Türkiye’ye İngiltere’den övgü değil, turist de yağmaya başladı. Türkiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Euro pound paritesinden kaynaklı olarak Yunanistan, İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerine olan talep azalırken Türkiye’ye duyulan ilgi tabiri yerindeyse çığ gibi büyüyor. Hem tatilciler hem de tur operatörlerinden çok büyük talep var” dedi.

İngiltere’de şimdi ‘Türkiye’ moda!

Ada’dan gelen haberler, İngilizlerin Türkiye’deki en gözde tatil merkezi Marmaris’teki turizmciler arasında sevinç yarattı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, “Geçtiğimiz yıla oranla, şu anda artış yüzde 20-25 bandında. Duyuyor ve mutlu oluyoruz ki, binlerce İngiliz yakınlarına yeni yıl hediyesi olarak, başta Marmaris olmak üzere Türkiye tatili almış” dedi. Akşam