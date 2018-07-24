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Binlerce sikke ve define haritası ele geçirildi

Bingöl'de tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda binlerce sikke ve bir de define haritası ele geçirildi. Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Bingöl’de tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda binden fazla tarihi eserle define haritası ele geçirildi. 

Edinilen bilgilere göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma düzenledi. Ekipler, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak kaçak kazı yapan bir grup belirledi. Bunun üzerine kaçak kazıdan elde edilen tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, bin adet gümüş sikke, 3 adet madalyon, 1 adet kase, 2 adet altın sikke ve define haritası ele geçirildi.

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