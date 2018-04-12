Binlercesinin izni yok, aylık kazançları 10 bin TL

Bu mekanların müşteriden aldıkları paraların yasal olmadığını söyleyen Avukat Cevat Kazma, "Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. Maddesine göre yetkili idare tarafından işletme izni olmayan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından park ücreti alınamaz" dedi.

YÜZDE 70'İ KAYIT DIŞI

Posta'nın haberine göre; Vale hizmeti verenlerin yüzde 70'inin kayıt dışı olduğuna dikkat çeken Cevat Kazma "Bu kişiler herhangi bir denetim ve eğitimden geçmiyorlar. Asla vergi ödemiyorlar. Kazançlar kayıtlı değil. İşletmeler ekstra maliyete girmemek için bu hizmeti kendi çalışanlarına ya da belirli kişilerle daha düşük ücretle anlaşarak yaptırabiliyor. Vatandaş 'park yeri bulamam' endişesiyle kim olduklarını bilmeden araçlarını direk valeye teslim ediyor" diye konuştu.

2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu görevi yapabilmek için bir belge şartı bulunmadığına da vurgu yapan Avukat Cevat Kazma "Çalışan kişiler denetlenmediği için şikâyet konusu olabilecek olumsuzluklar yaşanabiliyor. Örneğin Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de vale ile müşteriler arasında yaşanan tartışmada iki müşteri hayatını kaybetmişti. Bu gibi durumların yaşanmaması için profesyonel hizmet gerek" açıklamasında bulundu.

AYLIK 10 BİN TL

Bir valenin aylık kazancı mekana göre 3-10 bin TL arasında değişiyor. Alınan en düşük ücret 10 TL. Tabi 50-100 TL bahşiş bırakanları da hesaba katarsak elde edilen rantın cazibesini daha net görebiliriz. Olası kaza ve hırsızlıklarda mekanların sorumluluk almaması da işin bir başka boyutu. Zaman zaman ünlü isimlerin de valelerle başının derde girdiğini görüyoruz.