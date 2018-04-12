Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Binlercesinin izni yok, aylık kazançları 10 bin TL

Türkiye'de binlerce restoran, cafe gibi mekanların vale hizmeti için işletme izni almadığı ortaya çıktı. Kazançları kayıtlı olmayan işletmelerdeki valelerin aylık gelirleri ise mekana göre 3 ile 10 bin TL arasında değişiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu mekanların müşteriden aldıkları paraların yasal olmadığını söyleyen Avukat Cevat Kazma, "Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. Maddesine göre yetkili idare tarafından işletme izni olmayan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından park ücreti alınamaz" dedi.

YÜZDE 70'İ KAYIT DIŞI

Posta'nın haberine göre; Vale hizmeti verenlerin yüzde 70'inin kayıt dışı olduğuna dikkat çeken Cevat Kazma "Bu kişiler herhangi bir denetim ve eğitimden geçmiyorlar. Asla vergi ödemiyorlar. Kazançlar kayıtlı değil. İşletmeler ekstra maliyete girmemek için bu hizmeti kendi çalışanlarına ya da belirli kişilerle daha düşük ücretle anlaşarak yaptırabiliyor. Vatandaş 'park yeri bulamam' endişesiyle kim olduklarını bilmeden araçlarını direk valeye teslim ediyor" diye konuştu.

2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu görevi yapabilmek için bir belge şartı bulunmadığına da vurgu yapan Avukat Cevat Kazma "Çalışan kişiler denetlenmediği için şikâyet konusu olabilecek olumsuzluklar yaşanabiliyor. Örneğin Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de vale ile müşteriler arasında yaşanan tartışmada iki müşteri hayatını kaybetmişti. Bu gibi durumların yaşanmaması için profesyonel hizmet gerek" açıklamasında bulundu.

AYLIK 10 BİN TL

Bir valenin aylık kazancı mekana göre 3-10 bin TL arasında değişiyor. Alınan en düşük ücret 10 TL. Tabi 50-100 TL bahşiş bırakanları da hesaba katarsak elde edilen rantın cazibesini daha net görebiliriz. Olası kaza ve hırsızlıklarda mekanların sorumluluk almaması da işin bir başka boyutu. Zaman zaman ünlü isimlerin de valelerle başının derde girdiğini görüyoruz.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yemekteyiz´de ´´beyin yakan´´ diyalog !

Yemekteyiz´de ´´beyin yakan´´ diyalog !

ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı havalandı

ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı havalandı

Zuckerberg ecel terleri döktü

Zuckerberg ecel terleri döktü

ABD'ni mi Rusya'nın mı daha çok silahı var?

ABD'ni mi Rusya'nın mı daha çok silahı var?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA