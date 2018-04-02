BiP, fizy, lifebox ve Dergilik Lifecell ile Almanya’da

Kullanıcılarının hayatlarına değer katan teknolojik ürün ve servislerini, tüm dünyaya ihraç etmeye başlayan Turkcell, küresel markası Lifecell ile ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya olarak belirledi. Hali hazırda milyonlarca kişi tarafından kullanılan BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani, TV+ ve Fulltrip Almanya’da Lifecell kullanıcılarına özel tekliflerle kullanılabilecek. Hedef ise tüm Avrupa’da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak.

“Hedef 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcı”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Lifecell Genel Müdürü Doğuş Kuran’ın ev sahipliğinde Berlin’de gerçekleştirilen basın toplantısında Lifecell’in avantajlı tarifelerinin duyurusu yapılırken Türkiye’yi aramak isteyenler için de BiP’in yeni servisinin tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan Kaan Terzioğlu, “Geçtiğimiz ay Barselona’da dijital ihracat dönemini başlatmıştık. Şimdi ise Berlin’de dijital servislerimizi global markamız Lifecell ile kullanıcılara sunmaya başlayarak bir adım daha atmış olduk. Sunduğumuz dijital servislerle sadece Almanya’da değil; tüm Avrupa’da yaşayan Türklerin memleket hasretine son veriyoruz. Lifecell olarak artık eğlence, müzik, finans ve e-ticaret uygulamalarımızın kullanımı Almanya’dan başlayarak tüm Avrupa’ya yayılacak. Amacımız dijital servislerimiz için 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak” dedi.

“Lifecell’in sunduğu servisler veri açığını kapatacak”

Datanın artık dünyada gücün yeni kaynağı olduğunu söyleyen Terzioğlu, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisinin data açığı olduğunu belirterek “Biz bu açığı kapatmak için bir yandan Türkiye’yi dünya standartlarında veri merkezleriyle donatıyoruz, bir yandan da Türkiye’nin datasını Türkiye’de işleyerek dijital servislere dönüştürüyoruz. Bu nedenle dijital servislerimizi yurtdışına açmak büyük önem taşıyor. Türkiye’de rakiplerini geçen servislerimizin Avrupa’da da başarıya ulaşacağına eminim.”

BiP’ten uluslararası para transferi

Türkiye’nin en yenilikçi iletişim ve yaşam platformu BiP, Lifecell ile artık Almanya’da hizmete girdi. İletişim alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıran BiP artık uluslararası para transferlerini hem ekonomik hem de hızlı ve güvenli yapılmasını sağlayacak. 57 ülkeye para transferi yapma özelliği kazanan BiP, kur farkı kaynaklı sürprizler yaşamadan para gönderimine imkan sunacak.

Ayrıca, hem Almanya hem de Türkiye numaralarını aynı platforma tanımlama, farklı bir SIM karta ve ikinci telefona gerek duymadan, Türkiye’yi çok avantajlı paketlerle, mevcut telefonla BiP üzerinden HD ses kalitesinde hem mobil hem de sabit hatlarla görüşme şansını da pek yakında getiriyor olacak.

fizy, Almanya’yı Megastar Tarkan’la buluşturdu

Her geçen gün artan yerli ve yabancı müzik kataloglarıyla fizy, hem Almanya’da yaşayan Türklerin hem de Alman vatandaşlarının vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Türkiye’de müzik sektörüne yaptığı önemli katkılarla büyük başarılar kazanan fizy, muhteşem arşiviyle Türkiye’nin sahip olduğu dijital müzik altyapısının Almanya’da da temsilcisi olacak. İlk ay ücretsiz sunulacak fizy, Almanya’da ayda 4,99 Euro’ya satılacak. Ayrıca, isteyen tüm Alman vatandaşları fizy’yi Google Play ve Apple Store’dan indirip kullanabilecek.

Fizy’nin Avrupa’ya açılmasını Tarkan’ın Almanya konserleriyle kutlayan Lifecell, toplantının öncesindeki akşam da Megastarı Berlin’de hayranlarıyla bir araya getirdi. Büyük ilgi gören konserde, Tarkan muhteşem sahne performansıyla izleyenleri büyüledi. 7 konserden oluşan turne boyunca Megastar Tarkan, 29 Nisan’a kadar Almanya’da konserler dizisine devam edecek. Megastar Tarkan, 31 Mart’ta Stuttgart / Schleyer-Halle’de, 1 Nisan’da Frankfurt / Jahrhunderthalle’de, 7-8 Nisan’da Düsseldorf / Mitsubishi Electric Halle’de, 14 Nisan’da Münih / Zenith’de ve 29 Nisan’da Hamburg / Barclaycard Arena’da sevenleriyle buluşacak.

Türkiye’nin en çok okunan dijital yayın platformu Dergilik Almanya’da

Türkiye’nin okuma alışkanlıklarını değiştiren dijital yayın platformu Dergilik, eşsiz içeriğiyle Almanya’nın hizmetinde. 500’ün üzerinde gazete ve dergi dijital ortamda okuyucularına sunan Dergilik, Türkiye’nin tüm popüler dergi ve gazetelerini internet bağlantısı olmadan da okuma şansı veriyor. Ayrıca, Almanya’daki Türklere Türkiye’deki gelişmeleri yerel kaynaklardan okuyup, takip etme olanağı sunuyor. Dergilik, Almanya’da ilk olarak portföyüne Tempo Travel Germany Dergisi’ni ekledi.

Dergilik, Lifecell kullanıcıları dışında Apple Store / Google Play’den uygulamayı indiren +49 prefiksli kullanıcılara da ilk ay ücretsiz olacak. Devam eden ay abonelik iptal edilmezse 6,99 Euro/ ay üzerinden ücretlendirilecek.

Lifebox’tan Almanca dil desteği

Turkcell tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen bireysel veri depolama servisi Lifebox, Almanca dil desteği ve 5 GB saklama alanı hediyesiyle tüm dünyayla aynı anda Almanya’da! lifebox, otomatik yedekleme, cihaz hafızasında yer açma, fotoğraflardaki yüzleri ve nesneleri tanıyıp gruplayarak kolayca bulma imkanıyla, kolay paylaşım, hızlı ve güvenli erişimiyle Lifecell'in en önemli ürünlerinden biri olacak. 5 GB depolama alanını ücretsiz sunan Lifebox’ın, 50 GB’ı 1,49 Euro’ya, 500 GB 3,79 Euro’ya, 2,5 TB 8,99 Euro’ya satılacak.

Fulltrip ile Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelenlere özel indirimler

Türkiye’nin dijital seyahat platformu Fulltrip, Almanya-Türkiye seyahatleri için uçak, konaklama ve araç kiralamada özel indirimleriyle hizmet verecek. 220.000’den fazla otel, 120'den fazla havayolu şirketi, 4.000’den fazla araç kiralama firması ve 1.000’den fazla tur seçeneğiyle kaliteli seyahatin adresi olan Fulltrip, hızlı giriş hizmeti, BiP'ten 7/24 müşteri destek hizmeti ve Paycell ile güvenli ödeme seçenekleri ile yolculuk edenlerin vazgeçilmezi olacak. Fulltrip’in Almanya lansmanına özel Türkiye ile karşılıklı uçuşlarda 31 Mayıs’a kadar FLTRPLCV kodunu kullananlara 50 TL indirim, Türkiye ve Almanya’da otel-araç kiralama-tur hizmetlerinde %10 indirim yapılacak.

Dilimizden Anlayan Türkiye’nin Arama Motoru

Yaani, Turkcell servisleriyle entegre çalışarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. fizy entegrasyonu sayesinde, Yaani üzerinde aratılan şarkı fizy’den dinlenebiliyor. Ayrıca, Yaani’nin Anadili Türkçe olduğu için Yaani Türkçe’nin farklı dil bilgisi yapısını anlayabiliyor. Bu sayede Türkçe aramalarda çok daha doğru sonuçları kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Yaani, kullanıcıların aramalarına göre alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor ve yapılan aramalara benzer arama önerilerinde bulunuyor.