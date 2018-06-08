BiP’in ses getiren 5 özelliği

Sunduğu yenilikçi servis ve hizmetlerle dikkat çeken BiP, fotoğrafları sıkıştırmadan, orijinal çözünürlükleriyle HD olarak transfer etme, yüksek ses kalitesi ile çoklu görüntülü görüşme, sürekli güncellenen çıkartma ve CAPS galerileri gibi özelliklerini sessiz sedasız kullanıcılara sunmuş durumda. Örneğin BiP üzerinden sadece telefon numarasını bildiğiniz birisine para transferi yapabileceğinizi biliyor musunuz?

İşte yeni güncellemelerle gelen 5 farklı özellik...

1. Takip Et

Takip Et özelliğiyle takip isteği yolladığın kişinin nerede olduğunu anlık olarak görüntüleyebilirsin. Bu sayede kafa karıştıran yol tarifleri tarihe karışır ve açılan harita üzerinden yanına gitmek istediğiniz ya da takip etmek istediğiniz kişiye kolayca ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Bas Konuş özelliği ile de takip et üzerinden iletişim kurmaya devam edebilirsiniz.

2. Para Transferi

Turkcell Paycell altyapısı kullanan BiP üzerinden kolaylıkla para transferi yapılabiliyor. Zaman bağımsız bir şekilde, sadece para transferi yapılacak kişinin telefon numarası ile iBAN’a ya da hesap numarasına ihtiyaç olmadan para transferi yapabilirsiniz.

3. Çoklu Görüntülü Görüşme

BiP’te yüksek kalitede sesli ve görüntülü konuşma yapmak mümkün. Bu diğer benzer uygulamalarda da mevcut diyebilirsiniz, ancak BiP’te bunu dilerseniz 6 kişiye kadar grup görüntülü görüşme yaparken de deneyimleyebilirsiniz.

4. Keşfet

BiP’in Keşfet menüsü ile yüzlerce servise kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Keşfet aslında modern ve yenilikçi bir pazar yeri ve burada kullanıcılar başkaca uygulama indirme derdi olmadan bir çok servise BiP üzerinden erişebiliyor. Keşfet alanı üzerinden en güncel haberlere ulaşabilir, takip ettiğiniz spor turnuvalarıyla ilgili güncel bilgileri alabilir yahut uçağınız check-in işlemlerinizi yapabilirsiniz.

5. Taksi Çağır

BiP kullanıcıları kendisine en yakın taksiyi tek dokunuşla çağırabilir ve dakikalarca taksi beklemek zorunda kalmaz. BiP’in Paycell entegrasyonu sayesinde taksi ücretini Turkcell hattınız üzerinden ödeyebileceksiniz. Bu özellik çok yakında devreye girecek.