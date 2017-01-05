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Çorum'da askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 13 kişi de yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde askeri araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 13 kişi de yaralandı.

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Çorum'un Laçin İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 19 M 4030 plakalı Oğuzlar İlçesi'ne yolcu taşıyan minibüs ile askeri araç, yolun buzlanma nedeniyle kaygan olması üzerine kafa kafaya çarpıştı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Bir akaryakıt istasyonunun panosuna çarparak duran her iki araçta, yolcular ve askerler yaralandı. Yaralanan askerlerden 1'i şehit oldu. 1'i ağır 13 kişi ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

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