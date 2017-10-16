Bir ameliyatla insülini hayatından çıkardı

Diyabet, dünya genelinde yaklaşık 200 milyondan fazla kişiyi etkileyen kronik bir hastalık. Araştırmalar son 10 yıl içinde diyabet kaynaklı ölümlerin yüzde 50 oranında arttığını gösteriyor. Günlük yaşamın temposu içinde düzenli insülin almak, yasaklı yiyecekler listesine göre sağlıklı beslenmek ve sürekli doktor kontrolünde kalmak zor. Ciddi bir diyabet problemi olan fizyoterapist Funda Akıncı ise tüm bu zorlukların üstesinden obezite cerrahisi ameliyatı ile gelmeyi başardı. Yoğun iş temposu yüzünden insülini hayatına almak istemeyen Akıncı yaşadıklarını şöyle anlattı: “Doktorum 370/500 arası gezen şekerim için insüline geçme kararı verdi. Fakat insülini hayatıma almak istemeyişim beni obezite cerrahi ameliyatına yönlendirdi. Ameliyattan 20 gün sonra diyabetim bitti. Şu an hayatıma hiçbir ilaç kullanmadan devam ediyorum. Artık çabuk yorulmayan, öfkelenmeyen eskisi gibi bir ben var.”

İKİNCİ BAHARIMI YAŞIYORUM

Şeker hastalığıyla yaşamanın zor ve riskli olduğunu belirten Akıncı: “Ameliyattan sonra ikinci baharımı yaşıyorum. Şeker hastalığı sürekli dikkatli yaşamayı gerektiren bir hastalık. Ama bu günlük yaşam içinde hiç de kolay olmuyor. Sürekli doktor ve ilaç kontrolünde kalıp yasaklar listesine bağlı yaşamak psikolojinizi bozuyor. Diyabetten kurtulmak isteyen herkese bu ameliyatı tavsiye ediyorum. Asla korkmasınlar doğru bir cerrah ve ekiple her şey tahmin ettiklerinden çok daha kolay ilerleyecektir” diye konuştu.