Bir ameliyatla insülini hayatından çıkardı
Fizyoterapist Funda Akıncı 8 yıldır mücadele ettiği diyabetten obezite cerrahisi yöntemiyle tamamen kurtuldu. Artık hiçbir ilaç kullanmasına gerek kalmadığını söyleyen Akıncı “300/500 arası şekerim vardı. Artık çabuk yorulmayan bir ben var” dedi.
- BAHAR ERDOĞAN
Diyabet, dünya genelinde yaklaşık 200 milyondan fazla kişiyi etkileyen kronik bir hastalık. Araştırmalar son 10 yıl içinde diyabet kaynaklı ölümlerin yüzde 50 oranında arttığını gösteriyor. Günlük yaşamın temposu içinde düzenli insülin almak, yasaklı yiyecekler listesine göre sağlıklı beslenmek ve sürekli doktor kontrolünde kalmak zor. Ciddi bir diyabet problemi olan fizyoterapist Funda Akıncı ise tüm bu zorlukların üstesinden obezite cerrahisi ameliyatı ile gelmeyi başardı. Yoğun iş temposu yüzünden insülini hayatına almak istemeyen Akıncı yaşadıklarını şöyle anlattı: “Doktorum 370/500 arası gezen şekerim için insüline geçme kararı verdi. Fakat insülini hayatıma almak istemeyişim beni obezite cerrahi ameliyatına yönlendirdi. Ameliyattan 20 gün sonra diyabetim bitti. Şu an hayatıma hiçbir ilaç kullanmadan devam ediyorum. Artık çabuk yorulmayan, öfkelenmeyen eskisi gibi bir ben var.”
İKİNCİ BAHARIMI YAŞIYORUM
Şeker hastalığıyla yaşamanın zor ve riskli olduğunu belirten Akıncı: “Ameliyattan sonra ikinci baharımı yaşıyorum. Şeker hastalığı sürekli dikkatli yaşamayı gerektiren bir hastalık. Ama bu günlük yaşam içinde hiç de kolay olmuyor. Sürekli doktor ve ilaç kontrolünde kalıp yasaklar listesine bağlı yaşamak psikolojinizi bozuyor. Diyabetten kurtulmak isteyen herkese bu ameliyatı tavsiye ediyorum. Asla korkmasınlar doğru bir cerrah ve ekiple her şey tahmin ettiklerinden çok daha kolay ilerleyecektir” diye konuştu.
Tip 2 şeker hastaları yararlanabiliyor
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Necdet Derici diyabetin obezite cerrahisi ile nasıl önlenebileceğini anlattı.
- Obezite cerrahisi ile hastalar diyabetlerinden tamamen kurtuluyor diyebilir miyiz?
Sadece Tip 2 diyabetli hastalara obezite cerrahisi yapılıyor. Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde, diyabeti kontrol altında olmayan ve sürekli komplikasyon gelişen erişkin tipi diyabeti olan hastalarda obezite cerrahisi ile olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Obezite cerrahi uygulanan hastaların çok büyük bir kısmında diyabet hastalığı tamamen ortadan kalkmaktadır. Bazı vakalarda ise kullanılan insülin dozları ileri derecede düşüyor. Ağızdan alınan haplarla tedaviye geçilebiliyor. Ağızdan alınan diyabet ilaçlarını kullananlar ise ya miktarı azaltıyor ya da tamamen bırakabiliyor.
- Peki hangi hastalara yapılamaz?
Bu ameliyatın Tip 1 diyabette herhangi bir faydası yoktur. Tip 1 diyabetli bir hastada obezite cerrahi ile obezite problemi ortadan kalkabilir ama diyabet hastalığının seyri değişmez. Aşırı kilosu olmayan, yüksek doz insülin kullanımı ve diyabete bağlı komplikasyon gibi problemleri bulunmayan Tip 2 diyabetli hastalara obezite cerrahisi yapıyoruz. Ayrıca kanser, karaciğer yetmezliğine bağlı siroz, ileri derece kalp hastalığı olan Tip 2 diyabet hastaları da obezite cerrahi için uygun değildir. Ameliyat sonrası zorunlu olan yeme ve yaşam tarzı değişimlerine uyum sağlayamayacak olanlara, alkol, madde bağımlılarına, şizofreni gibi hastalığı olanlara da bu yöntemi uygulamıyoruz.
HASTANIN DURUMU ÖNEMLİ
- Ameliyatlarda yaş kriterleri nasıldır?
Klasik olarak 18-60 yaş sınırı var. Ama dünyada artık yaşam süreleri uzadığı için üst yaş sınırı tamamen hastanın sağlık kondisyonuna göre belirlenir hale geldi.
DOĞUM KADAR RİSKLİ
- Obezite ameliyatlarının çok tehlikeli olduğu konusunda ne düşünüyorsunuz?
Bu obezite cerrahisinin mide kelepçesi ile başladığı ilk yıllarından kalma bir yanlış algı. Günümüzde obezite ameliyatlarının bir doğum anında oluşabilecek kadar riski var. Elbette ki ağır diyabetik, kalp krizi geçirmiş veya damar sertliği, koroner problemleri olan hastalarda risk yükseliyor.
Kalın bağırsak mideye bağlanıyor
- Ameliyat nasıl yapılıyor?
Genelde insülin kullanan belirli bir kilo fazlalığı olan kişilere bu ameliyatı uyguluyoruz. Yaklaşık 1.5 saatlik süren bir ameliyat. Biz kalın bağırsağı mideye yaklaştırarak gıdaların o bölgeye ulaşmasını sağlıyoruz. Bu da var olan insülinin görev görmesini sağlıyor dışarıdan insüline gerek kalmıyor.
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