Bir anda polisi karşılarında gören anne ve oğlu eroini sobaya attı Konya'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında, satışa hazır paketler halindeki eroini sobaya atan anne ve oğlu ile bir torbacı gözaltına alındı. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.