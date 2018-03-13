Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bir Gönül Hikayesi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde, emekçi ÖZEL bir kadının hikayesi, Hülya Denizalp’in sivil topluma adanmış yaşamı kitap oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uzun yıllar Açık Radyo’da Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik programını yapan, Gençtur’un Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü’nde “Sosyal Girişimcilik ve Gönüllü Yönetimi”  dersleri veren Hülya Denizalp’in yaşamı  Bir Gönül Hikayesi adıyla kitaplaştırılıp, e-kitap olarak www.publitory.com’da satışa sunuldu.

Füsun Öztürk Baysan tarafından nehir söyleşi şeklinde gerçekleştirilen ve Gözde Bertuğ  tarafından elektonik kitap olarak hazırlanan Bir Gönül Hikayesi, Hülya Denizalp’in  40 yıl gönüllü ve 30 yıl sosyal girişimci olarak çocukluğundan günümüze yaşamını anlatıyor.

Kitabın satışından elde edilecek gelir Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM)’ne bağışlanıyor.

Kitabın Önsözü’nü yazan Ayzen Atalay’ın da dediği gibi “yaşayarak öğrenen ve öğreten” Hülya Denizalp’in yaşamının başta tüm enerjisini harcadığı gençlere ve  bütün okurlara ilham verecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İncirlik iddiasına hükümetten açıklama: ABD´li komutanlar yalanladı

İncirlik iddiasına hükümetten açıklama: ABD´li komutanlar yalanladı

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Trafikten men mi edilecek?

Trafikten men mi edilecek?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA