Uzun yıllar Açık Radyo’da Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik programını yapan, Gençtur’un Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü’nde “Sosyal Girişimcilik ve Gönüllü Yönetimi” dersleri veren Hülya Denizalp’in yaşamı Bir Gönül Hikayesi adıyla kitaplaştırılıp, e-kitap olarak www.publitory.com’da satışa sunuldu.

Füsun Öztürk Baysan tarafından nehir söyleşi şeklinde gerçekleştirilen ve Gözde Bertuğ tarafından elektonik kitap olarak hazırlanan Bir Gönül Hikayesi, Hülya Denizalp’in 40 yıl gönüllü ve 30 yıl sosyal girişimci olarak çocukluğundan günümüze yaşamını anlatıyor.

Kitabın satışından elde edilecek gelir Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM)’ne bağışlanıyor.

Kitabın Önsözü’nü yazan Ayzen Atalay’ın da dediği gibi “yaşayarak öğrenen ve öğreten” Hülya Denizalp’in yaşamının başta tüm enerjisini harcadığı gençlere ve bütün okurlara ilham verecek.