Bir günde 12 köy temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'de dün 12 köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizledi. Böylece operasyonda bugüne kadar kontrol altına alınan bölge sayısı da 194'ü köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 233'e yükseldi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 486 oldu.

3444 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK ve ÖSO, Afrin'de 8 köy ve 2 kritik noktayı daha teröristlerden kurtardı. TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Göz, Yukarı Kaferdel, Marratah ve Şadir köyleri, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı Çolağan ve Kuran köyleri, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kori Gul köyü ile Mabatli beldesine bağlı Şatiyan köyünü YPG/ PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Operasyonlarda 684 ve 717 rakamlı tepeler de terör örgütünden temizlendi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 486 oldu.

TRT KÜRTÇE'DEN ÇAĞRI

TSK ve ÖSO'nun harekâtta kontrol altına aldığı bölge sayısı, dün itibariyle 194'ü köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 233'e yükseldi. Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor.

Öte yandan TRT Kürtçe'nin radyo yayınından Afrin halkına yönelik bir çağrı yapıldı. Çağrıda şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütüne uyup silahını kardeşine doğrultma. Bizden korkma. Türk Devleti'nin adaletine güven. Gelin bize teslim olun. Afrin'de barış ve huzur dolu bir gelecek seni bekliyor."

Kaynak: SABAH