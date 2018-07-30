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Bir günde 98 bin 201 TL para cezası

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kusurlu araç ve sürücülere 98 bin 201 TL para cezası kesti, 14 aracı trafikten men etti.

  • IHA
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kusurlu araçlara geçit vermiyor.  Tekirdağ il genelinde polis ekipleri tarafından bir günde yapılan uygulamalarda kusurlu görülen araç ve sürücülerine 98 bin 201 TL para cezası kesildi. 6 motosiklet olmak üzere toplamda 14 araç trafikten men edildi.
 

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