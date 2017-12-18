Bir günlüğüne polis oldular

Amasya'da polis olma hayali kuran 15 zihinsel engelli öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ben de Polis Olsam" Projesi kapsamında, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM), eğitim alarak okulda görev yapan polislerle bir günlüğüne mesai arkadaşı oldu.

Osman Yıldırım Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, 15 öğrencinin polis olma hayalini gerçekleştirmek için İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Polis ekiplerince evlerinden ekip araçlarıyla alınan engelli öğrencilere, götürüldükleri Merzifon POMEM'de polis üniforması giydirildi.

İlk dersi Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül'den alan öğrenciler, polislik mesleğinin görev tanımını ve yetkilerini öğrendi.

Daha sonra eğitim alanında teorik eğitim alan ve eğitim silahlarıyla atış yapan öğrenciler, yemin ederek mezun oldu ve polislerle bir günlüğüne görev yaptı.

POMEM Müdürü Gül, öğrencilerin bir günlük polis olma hayalini gerçekleştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Polislik hayali kuran 15 öğrenciye polislik duygusunu yaşatmak için eğitim verdiklerini anlatan Gül, "Polis okulundaki eğitimi burada bulunan 15 kardeşimiz başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Biz bir yandan görevimiz gereği toplumun asayişini sağlayarak, bir yandan da toplumla iç içe olarak vatandaşımızın yanındayız. Burada olan kardeşlerimizin hayalinin gerçekleşmesine katkı sağladığımız ve onların mutluluklarına ortak olduğumuz için son derece mutluyuz." diye konuştu.

Polislik eğitimi alan Ahmet Sönmez ise hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün üniformalarımızı giyip polis olduk. Çok güzel bir duygu polis olmak, eğitim aldık, atış yaptık. Polisleri çok seviyordum şimdi ben de polis oldum." dedi.

Öğrencilerden Seçil Öten ise unutamayacakları bir gün yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Ali Gökçe, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.