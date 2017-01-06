Bir ilde daha mesai saatleri değişti
Çanakkale Valiliği'nin kararına göre; kamu kurumlarında mesai saatleri sabah 08.30'da başlayacak akşam 17.30'da bitecek. Balıkesir'de de valilik kararıyla mesai saatleri değişmişti.
- DHA
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı imzasıyla yayınlanan genelgede, Çanakkale'deki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların mesai saatleri değiştirildi. Sabah mesai saati başlangıcı 08.30, öğle arası 12.30-13.30, mesai bitiş saati ise 17.30 olarak belirlendi. Yeni mesai saatleri 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
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