Bir milyonluk telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama

İzmir ve Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişiyi 1 milyon 65 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı kişilerin kendilerini "savcı" olarak tanıtarak telefonla aradıkları vatandaşları 1 milyon 65 bin lira dolandırdıkları bilgisi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçelerinde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12'si Şanlıurfa'da olmak üzere 17 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 39 cep telefonu, 11 simkart, 1 dizüstü bilgisayar, 3 harici bellek, 5 hafıza kartı, 47 bin 250 lira, 5 burma bilezik, 2 küpe, 4 yüzük ve 8 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

M.K’nin üst aramasında bulunan ve dolandırıcılık olayında kullanıldığı tespit edilen 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, Y.Y, H.Y, H.Ç ve İ.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.