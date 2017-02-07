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Özener: Bir sonraki büyük deprem Marmara Denizi içinde olacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 'Bir sonraki büyük deprem, yani 7'nin üzerindeki bir deprem maalesef Marmara Denizi içinde olacak. Ne yapabiliriz? Deprem bir doğa olayı. Depremi önleme şansımız yok.' dedi.

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Esenler Kültür Merkezinde düzenlenen Esenler Kent Konseyinde, "Bir Şehir Depreme Nasıl Hazırlanır?" başlıklı sunum yapan Özener, Türkiye'nin bir deprem kuşağı ülkesi olduğunu ifade ederek, "Bunlara alışık olmamız lazım. İstanbul için daha büyük depremler olması da sürpriz değil." dedi.

Türkiye'nin Arap ve Afrika plakalarının baskısı nedeniyle batıya doğru hareket ettiğini dile getiren Özener, şunları kaydetti: "Bilim insanları bunu bekliyor. Vatandaşın bunun bilincinde olması lazım. Karar vericilerin büyük çoğunluğu zaten bunun bilincinde. Dolayısıyla biz eylem planlarımızda gerçekleri göz önüne alarak ilerleyeceğiz. Anadolu bloku ve Ege, batıya doğru hareket ediyor. Saat istikametinin tersine bir hareket yapıyoruz. Aslında biz böyle bir hareket yapmasak hiçbir enerji birikmeyecek ve deprem olmayacak. Dolayısıyla ülkemizin yüzde 80-90'ı deprem tehlikesi altında. Bir sonraki büyük deprem, yani 7'nin üzerindeki bir deprem maalesef Marmara Denizi içinde olacak. Ne yapabiliriz? Deprem bir doğa olayı. Depremi önleme şansımız yok. Tarihsel deprem olmuş, enerji birikiyor. Yine bir yardan bu enerji dışarıya çıkacak, boşalacak. Bazen tartışmalar yapılıyor. 'Tek parça mı iki parça mı kırılacak? 7 mi olacak 7,2 mi olacak?' şeklinde. Bana sorarsanız tek parça, iki, üç parça kırılmış bilimsel olarak, enerji olarak çok büyük farkı var ama vatandaşa ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yansıması arasında, yani 7,2 olunca hiçbir şey olmayacak da 7,5 olursa dünya mı kararacak? Yok. 7,2'de de ciddi anlamda biz zarar göreceğiz. Dolayısıyla bir sonraki depremin Marmara'da olacağı kesin. Bununla ilgili hiç kimsenin şüphesi yok."

Özener, Marmara Bölgesinin tarih boyunca çok fazla deprem aktivitesi görmüş bir alan olduğunu dile getirerek, sözlerini, "Dolayısıyla bunu bizden önceki nesiller yaşadı ya biz yaşayacağız ya bizden sonraki nesil yine yaşayacak. Bunun kurtuluşu yok. Bu tek kalmayacak. Enerji sürekli birikiyor. Şu anda 7,2'lik bir deprem olsa bizim açımızdan sürpriz olmaz. Ama bunun ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Keşke bilsek de ona göre önlem alsak. Ama bu enerji biriktiği için de depremin büyüklüğü azalmayacak." diye tamamladı.

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