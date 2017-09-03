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Bir tabur JÖAK ve JOPER Eren Bülbül için yolda

İç İşleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Trabzon’da Bayramlaşma törenine katılan Jandarma genel Komutanı Arif Çetin ve beraberindekiler terör olayının yaşandığı Maçka ilçesindeki, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.

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  Ziyarette Orgeneral Çetin, Maçka’nın vadilerinin yer aldığı harita üzerinde detaylı incelemelerde bulunurken, Gümüşhane sınırı ve vadilerde bazı noktaların işaretli olduğu görüldü.
 
  Telsiz Bağlantısı kuruldu
 
  15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit edildiği nokta ve çevresiyle ilgili de sorular soran Çetin, Maçka kırsalda operasyonda olan özel birliklerle de telsiz bağlantısı kurdu. 
 
  Bir Tabur JÖAK ve JOPER yolda
 
  Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekipleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 2 tabur halinde bölgeye gönderilmişti. Bölgeye geldikleri günden bugüne operasyonlarını aralıksız sürdüren JÖAK ve JOPER’ler ek olarak, hafta içinde 1 tabur JÖAK ve JOPER'in daha bölgeye gönderilmesiyle daha geniş bir alanda devam edeceği bilgisine ulaşıldı.
 
Öte yandan Jandarma genel Komutanı Arif Çetin pazartesi gününe kadar bölgede kalacağı öğrenildi.

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