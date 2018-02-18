Bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak'ta 7 piyade tüfeği, bir tabanca ve 4 el bombası ele geçirildi.
- AA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin kuzey bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak'ın İdil ve Silopi ilçelerinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca ve 4 el bombası ile çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.