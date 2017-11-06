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Bir vatandaş vatan haini Can Dündar'ı Strasbourg'da görüntüledi! 'Siz vatan haini değil misiniz?'

Firari vatan haini Can Dündar, Fransa’nın Strasbourg kentinde bir cafe oturduğu esnada Türk vatandaşlarının tepkisi ile karşı karşıya kaldı.

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Devlet sırlarını ifşa ettiğini ve bunun suç olduğunu geçen günlerde itiraf eden firari vatan haini Can Dündar, Fransa'da neye uğradığını şaşırdı.
 
Türk vatandaşlarından biri firari Dündar’a seslenerek “Bakar mısınız? Siz vatan haini Can Dündar değil misiniz? diye sordu. Soru karşısında Dündar şoke oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi. 

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