Bir yılda 500 PKK’lı terörist teslim oldu

Güvenlik birimlerinin kararlılıkla yürüttüğü İç Güvenlik Operasyonları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri'nde kesintisiz sürdürülüyor. Yaz kış demeden gerçekleştirilen operasyonla, Kandil'in organize hareket kabiliyetini yok edilirken, ülke içinde PKK'nın kontrolünü ve gücünü kaybetmesini, psikolojik çöküş ile fiili bitişin başlamasını hızlandırdı. Operasyonlarda yerleşim yerleri teröristlerden temizlenirken, örgütün beyin takımındaki hainlerden 234'ü etkisiz hale getirildi. Özellikle son bir yıl içinde PKK'nın iç yüzünü gören 500 terörist başarılı operasyonların da etkisiyle örgütten koparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kopmaların yanı sıra zorla dağa kaçırdığı çocukları birkaç gün eğitimden sonra ölüme gönderen terör örgütü, insan kaynağı bulamaz hale geldi. Teslim olan teröristler, örgüte ait mağara, barınak, sığınak ve cephanelikleri tek tek teşhis etti. Operasyonlarla bu noktalar kullanılmaz hale getirildi.

BİT İSYANI

Teslim olan teröristler ifadelerinde, örgüt elebaşlarının sapkın düşüncelerine hizmet ettiklerini, çoğu teröristlerin mağaralarda bitlendiklerini, sözde özgürlükten bahseden örgütte aslında esaret yaşandığını söyledi. Terör örgütü içerisindeki rezil ilişkileri gözler önüne seren teröristler, üst kademede her türlü sapkın ilişkiye şahit olduklarını, çocuk yaşta kızların nasıl kullanıldığını gördüklerini ifade etti. Örgütün kendilerini güvenlik güçlerine teslim olmaları halinde çeşitli işkencelere tabi tutulacakları yönünde korkuttuğunu söyleyen teröristler son operasyonlarda ağır kayıp verildiğini ve son çırpınışların yaşandığını belirtti.

(Sabah)