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Birbirlerine sarılı halde bulundular

Soma’da kayıp iki kardeş, sabaha dek süren helikopter destekli arama çalışmaları sonucu, 18 kilometre uzaklıkta ağaç altında birbirlerine sarılı beklerken bulundu

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Manisa'nın Soma ilçesinde önceki gün kaybolan ve geceyi dağda geçiren 9 ve 11 yaşlarındaki kardeşler, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta bulundu. Uruzlar Mahallesi'nde yaşayan Muhammed (11) ve Ömer (9) Taşkın kardeşler, kırsal bölgede hayvan otlattıktan sonra akşam eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Soma'ya hareket eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, alanın dağlık olması nedeniyle bölgedeki tüm birlikleri göreve çağırdı. Helikopter ve drone destekli başlayan arama çalışmalarına, AFAD görevlileri ve yaklaşık 400 kişi ile dedektör köpekler katıldı. Sabaha kadar süren arama faaliyeti sonunda 2 kardeş, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta ağaç altında birbirlerine sarılı bulundu. Jandarma ekipleri, anne Tülay ve baba Veysi Taşkın'ı helikopterle çocukların yanına ulaştırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Genel sağlık durumu iyi olan kardeşler, helikopterle Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baba Veysi Taşkın, güvenlik güçlerinin çocukları için seferber olduğunu söyledi. Kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür eden Taşkın, şunları kaydetti: "Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve hemen jandarmaya ihbarda bulunduk. İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine biz de bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabbim devletimize zeval vermesin."

ATKILARIYLA ISINMIŞLAR

Çocukların, hava sıcaklığının gece sıfır derecenin altına düştüğü bölgede babalarının "üşümesinler" diye verdiği atkılarıyla birbirlerine sarılarak ısınmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen iki kardeş, jandarma aracıyla evlerine götürüldü.

Kaynak: SABAH

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