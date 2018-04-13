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Biri binbaşı 22 askere FETÖ'den gözaltı kararı verildi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 18 ilde ikameti bulunan 1'i muvazzaf binbaşı toplam 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Edinilen bilgiye göre Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada; ikametleri; Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Trabzon  illerinde olan 1'i muvazzaf binbaşı, 3 muvazzaf teğmen, 2'si ihraç 12 astsubay, 4  uzman jandarma çavuş ve 2 uzman erbaş olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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