Birleşik Arap Emirlikleri’nde çöle kar yağdı
Birleşik Arap Emirlikleri’nde çöle yağan kar şaşkınlığa neden olurken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
- İHA
Ortadoğu’nun en sıcak ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri’nde şiddetli yağmurun ardından yağan kar şaşırttı.
Beyaza bürünen çöldeki develerin yürüyüşü, ilginç görüntüler oluşturdu. Sağanak yağışın ardından çölü ve ülkenin bazı bölgelerini beyaza bürüyen kar nedeniyle, turistik çöl turları iptal edildi.
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