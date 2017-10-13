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Birleşik Krallık Maliye Bakanı AB’yi 'düşman' olarak tanımladı

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, devam eden Brexik müzakere sürecinde Avrupa Birliği’ni “düşman” olarak tanımladı.

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ABD'nin başkenti Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) konferansında Sky News’e konuşan Hammond, “Düşmanlar, muhalifler orada, müzakere masasının diğer tarafında. Britanya için en iyi sonucu elde etmemiz için zorlu müzakerelerde bulunmamız gerekenler insanlar bunlar.” dedi.

Hammond, “(Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması konusunda) Bu konuda mesajım çok net. Bu konuda isteklerin yüksek ve düşüncelerin çok güçlü olduğunu anlıyorum. Hepimiz aynı noktaya doğru ilerliyoruz.” dedi.

Hammond hükümet içeriside herkesin ülkenin AB’den çıkışı (Brexit) konusunda ortak bir hedefe sahip olduğunu vurguladı.

Birleşik Krallık’ın önde gelen gazetelerinden The Daily Telegraph’a da röportaj veren Hammond, hükümetin Brexit müzakerelerini sabotaj ettiği yönünde basında yer alan iddaların doğru olmadığını savundu.

Hammond, “Bir grup insanın görmek istedikleri sonuçla ilgili çok net bir bakış açısı mevcut. Brexit müzakerelerini yürütmek konusunda tamamen kararlıyım. Umuyorum ki bunla ilgili bir şüphe söz konusu değildir. Bunu işletmeleri, istihdamı ve refahı koruyarak yapmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık’ın AB ile anlaşma sağlayamamasına dayalı bir senaryo için hazırlık yapılmadığı yönündeki eleştirilere de değinen Hammond, “İşbirliği içerisinde çıkışın sağlanamaması da dahil birçok farklı seçenek için hazırlık yapıyoruz. Brexit hazırlıkları için şimdiden yarım milyar sterlin harcadık. Gerekli olursa daha fazlasını da harcayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

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