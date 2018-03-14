Birlikler, Afrin tepelerine konuşlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen 20 Ocak günü terör örgütlerinin baskısına son vererek hem sınır güvenliğini sağlamak hem de Suriyelilerin evlerine güven içerisinde dönmelerine olanak vermek adına Afrin´e yönelik Zeytin Dalı Harekatı´nı başlattı. Harekat kapsamında Kilis ve Hatay sınırından Suriye´ye geçen TSK birlikleri, Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte birbiri ardına Afrin kırsalındaki köyleri terör örgütlerinden arındırdı. Harekatın 50`nci gününde ise TSK ve ÖSO güçleri 200´ü aşkın köy ve stratejik noktayı terörden temizledikten sonra hedeflenen Afrin´i gören hakim noktalara ulaştı.

Kuzey, batı ve güneyden olmak üzere 3 ayrı noktadan ilerleyen TSK güçleri, Afrin´i gören hakim tepelere ulaştıktan sonra burada üslenmeye başladı. Çevresindeki köyleri de terörden arındıran TSK birlikleri, Afrin´i gören hakim noktalara zırhlı birlikleri ile üs kurdu. İş makineleri ile yapılan düzenlemenin ardından buraya konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları Afrin´e çevrildi. Afrin´i gören tepelerdeki siperlere yerleştirilen zırhlı birliklerin yanı sıra TSK´nın özel kuvvetleri ile meskun mahal operasyonuna katılacak birliklerin özel kuvvetleri de aynı bölgede konuşlandı.

Afrin´i havadan ve karadan saniye saniye izleyen TSK birlikleri, olası saldırı girişimine karşı da bölgede eli tetikte görev yapıyor.