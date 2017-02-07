Bisikletle uyuşturucu satarken yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi’nde bir ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Operasyonda U.T. isimli şahsın bisikletiyle uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Ayrıca U.T. ile birlikte uyuşturucu satışı yaptığı iki kişi gözaltına alınırken, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai maddesi ele geçirildi. U.T. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.