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Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde 64 yaşındaki Saim Sezgin bisikletten düşüp öldü

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, bisikletten düşüp başını yol kenarındaki kayaya çarpan 64 yaşındaki Saim Sezgin, öldü.

  • DHA
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Hurdacı Saim Sezgin, Havran İlçesi'ne doğru giderken yolun 2'inci kilometresinde dengesini kaybetti.

Düşerek başını yol kenarındaki kayaya çarpan Saim Sezgin, yerde hareketsiz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine yola gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Sezgin'in cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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