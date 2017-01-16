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Bişkek'e düşen kargo uçağıyla ilgili ACT Havayolları'ndan açıklama

ACT Havayolları, Kırgızistan'daki uçak kazası ile ilgili olarak 'Uçağımız Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür' açıklamasını yaptı.

  • İHA
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ACT Havayolları internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2017 (bugün) Hongkong Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01:20 de, Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi .

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