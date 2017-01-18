Bişkek'e düşen kargo uçağıyla ilgili ACT Havayolları'ndan açıklama

Şirketten yapılan açıklamada, 16 Ocak Pazartesi sabahı Türkiye saatiyle 04.20’de yaşanan elim kazayla ilgili çeşitli medya platformlarında çıkan bir takım asılsız ve yanlış bilgilerin yarattığı, gerçekle ilgisi olmayan algıyı önleme ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, bir uçak kazasının ardından hiçbir kişi ve kuruluşun, mesnetsiz iddia ve ithamlarla algı operasyonu yapmaya hakkının olmadığı belirtildi.

Sivil hava aracı kazalarında yetkili kurumların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün olduğu, bu kurumların, kara kutuların açılması ve gerçek bilgilerin elde edilmesini sağladığı aktarılan açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunun bu bilgiler ışığında ve kaza mahallinde yapılacak incelemelerden sonra gerekli açıklamayı yaptığı, amacın ise bir daha benzer bir kaza olmasını önlemek ve bu amaçla alınacak tedbirleri tespit etmek olduğu kaydedildi.

Yetkisi ve derinlemesine havacılık bilgisi olmayan, insan hayatına, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, havacılık camiasına ve ülkesinin sorumlu kurumlarına saygısı olmayan kişilerin yaratacağı bilgi kirliliğinin, sadece magazin haberi olacağı ve kazanın gerçek nedenlerinin ortaya çıkmasına hizmet etmediği gibi kederli kişi ve ailelerin acılarını derinleştirmekten öteye geçmeyeceği vurgulanan açıklamada, bu nedenle, her türlü bilgi kirliliğini önlemek amacıyla, açıklanması gerekli görülen noktalar şöyle sıralandı:

"Boeing 747-400 kargo uçaklarının kokpitinde 3 pilot değil, 2 pilot uçmaktadır. Uçağın tasarımı buna göre yapılmıştır. Hong Kong-Bişkek 6 saatlik bir uçuştur ve görev süresi nedeniyle ilave pilot ihtiyacı yoktur. İlgili seferde uçağımızda 2 pilot, bir teknisyen ve bir yükleme uzmanı görev yapmaktaydı.

İlgili sefer, şirketimizin Bişkek Havaalanı’na ilk uçuşu değildir. ACT Havayolları Boeing 747-400 tipi uçakları ile bugüne kadar Bişkek Havaalanına 52 sefer gerçekleştirmiştir. Uçağımızda yedek meydanlara gidiş dahil olmak üzere yeterli miktarda yakıt bulunmaktaydı. Uçağımızın birden fazla iniş teşebbüsünde bulunduğu bilgisi yanlıştır. Uçağımızda görev yapan pilotlarımız, mesleklerinde son derece başarılı olan, görevlerini gerekli bilinç ve sorumlulukla yıllarca yapmış kıymetli kişilerdi. Daha önce kaptan pilot olarak herhangi bir kaza-kırım olayına sebebiyet vermemişlerdir."

"Dev uçaklarla 9 bin 470 sefer"

ACT Havayollarının, kurulduğu yıldan beri sadece kargo havayolu olarak faaliyet gösterdiği, hiçbir dönemde yolcu taşımacılığı yapmadığı, dolayısıyla şirketin daha önce yaşanmış herhangi bir yolcu uçağı kazasıyla ilgisi olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ACT Havayolları, Çin’den Avrupa’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya ve Ortadoğu’ya kadar pek çok ülkenin havaalanlarına seferler düzenleyen bir Türk şirketidir. Bütün bu ülkelerin semalarında ve havaalanlarında Türk bayrağını onurla taşıyan bir firmadır. Dünyanın en büyük kapasiteli kargo uçaklarını Türkiye’ye getirmiş, gerekli altyapı ve kadroyu kurmuş, uluslararası ortakları ve müşterileri olan ve ülkemiz ekonomisine döviz kazandırarak önemli miktarda katkıda bulunan bir firmadır.

ACT Havayolları, 22 Ağustos 2011 tarihinde ülkemize 110 ton kapasiteli bu dev uçakları getirmeyi başarmış ve bugün filosunda 6 adet uçağı bulunan uluslararası bir firmadır. Uluslararası platformda bir Türk firması olarak adından pozitif söz ettiren sayılı global firmalardan biridir. ACT Havayolları, bugüne kadar bu dev uçaklarla 9 bin 470 sefer yapmış ve 47 bin 388 saat uçuş gerçekleştirmiştir."

"Uçak Avrupalı uzmanlarca denetlendi"

ACT Havayollarının hem Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hem Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi tarafından hem de IATA yetkili kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenen ve bu denetlemelerden bugüne kadar başarıyla geçmiş bir firma olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ACT Havayolları, elim kazada kaybedilen bu uçakla, 2016 yılında, Çin, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’da, toplam 498 sefer gerçekleştirmiş ve 3 bin 171 saat uçmuştur. Elim kazada kaybedilen uçak, 29 Şubat 2016’da İngiltere’nin Londra Stansted ve 1 Aralık 2016 tarihinde Fransa’nın Paris Charles de Gaulle Havaalanlarında Avrupalı uzman ekiplerce denetlenmiş ve bulgusuz bir şekilde tam notla geçmiştir. Bu gerçekler ışığında, bu konuda söz söylemek isteyen herkesi, konuya sorumluluk bilinciyle yaklaşmaya, kara kutuların çözülmesi ve kaza kırım raporunun açıklanmasına kadar sabırla beklemeye davet ediyoruz."