Bişkek'te düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama
ACT Havayolları :(Bişkek'te düşen kargo uçağı) Kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır. Kazanın gerçek nedeni yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
- DHA
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