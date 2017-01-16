Bişkek’te sis perdesi

Türk kargo uçağının Kırgızistan’da evlerin üzerine düştüğü kazada can kaybı artıyor. Olayda, ACT Havayolları’na ait uçaktaki Türk mürettebat dahil 37 kişi hayatını kaybetti. Kırgızistan yetkilileri, uçağın “pilot hatasından” düştüğünü iddia etti. Bişkek yakınlarındaki Manas Uluslararası Havalimanı’na inerken düşen uçak, Hong Kong’dan kalkmıştı. Düşen uçak, Türk sivil havacılığının ilk Jumbo jetiydi.

RADARDA KAYBOLDU

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan cumartesi günü kalkan ACT Hava Yolları’na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağı, önce Kazakistan’da Astana’ya, oradan da Hong Kong’a uçtu. Burada uçağı, kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ile yükleme uzmanı Melih Aslan ve teknisyen İhsan Koca teslim aldı. Kargosunu alan uçak, dün 01.10’da Hong Kong’dan Bişkek’e gitmek üzere havalandı. Uçağın, 04.45’te Bişkek’teki Manas Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında radar bağlantısı kesildi. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, uçağın yanan enkazı pist yakınlarında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN, ATAMBAYEV’E TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşen uçak nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’i telefonla aradı ve taziye dileğinde bulundu.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kırgız havacılık yetkilileri pilotların acil durum bilgisi vermediğini ancak iniş sırasında havalimanı çevresinde yoğun sis nedeniyle görüş şartlarının düşük olduğunu belirtti. Hava durumu raporlarına göre bulut tavana yaklaşık 33 metreye kadar inmişti. Görüş ise 150 metreydi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. Kazada kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ile yükleme uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca yaşamını yitirirken uçağın düştüğü Daça Suu köyünde 43 ev hasar gördü. Evlerde yaşayan altısı çocuk, 33 kişi öldü. Yaralanan 6 kişiden 4’ünün durumu ağır. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkali Abulgaziev, “İlk bulgulara göre uçak pilot hatasından düştü” diye açıklamada bulunurken ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

İki uzman görevlendirildi

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın, Kırgız meslektaşı Jamshit Khalilov’u arayıp kazanın incelenmesine destek için 2 Türk uzmanın görevlendirildiği kaydedildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kırgız Dışişleri Bakanı Erlan Abdildaev’i arayıp kazası nedeniyle taziyelerini iletti.

Türk sivil havacılığın ilk jumbo jeti

2004 yılında Yavuz Çizmeci ve Dağlar Çizmeci’nin ortaklığındaki kurulan ACT Hava Yolları’nın yüzde 49’luk hissesi 2011’de Çinli HNA Group tarafından satın alındı. Daha sonra ACT Hava Yolları’nın markası myCARGO olarak değişti. myCARGO, Türk sivil havacılığına ilk kez Boeing 747 (Jumbo jet) uçağı getirmişti.

BBC’den algı operasyonu

Bişkek’teki kazanın ardından uluslararası basında kargo uçağının THY’ye ait olduğu yazılıdı. THY’nın güvenirliliğine yönelik bir algı operasyonu olduğu değerlendirilen söz konusu haberlerin üzerine BBC’ye konuşan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçağın ACT Havayolları’na ait olduğunu açıklama gereği duydu.

Esrarengiz bağlantı

ACT Hava Yolları’nın kurucularından Yavuz Çizmeci 2007’de Isparta’da düşen ve 57 kişinin öldüğü uçak kazasında Word Focus Taşımacılık’ın ortağı olarak yargılandı. Çizmeci’ye verilen 11 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. ACT havayolları dün yaşanan kazadan sonra Çizmeci’nin şirketleriyle bir ilgisinin bulunmadığı bilgisini verdi ancak ayrıntı belirtmedi.

Afganistan’da 2 kaza atlattı

Uçağın kaptan pilotu, emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı, Hava Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra ACT Havayolları’nda girdi. Dirancı’nın, Afganistan’da çalıştığı dönemde 2 büyük tehlike atlattığı belirtildi. Bagram Hava Üssü’ne kargo taşıyan uçak, 1 Mart 2010’da sol ana iniş takımının katlanması nedeniyle gövde üzerine indi. Kazada kullanılamaz hale gelen ACT Hava Yolları’na ait uçağın ikinci pilotu Dirancı’ydı. Dirancı’nın görev yaptığı bir başka ACT uçağının ise Afganistan’da havada motorunun patlama sesi ile durduğu ve acil iniş yaptığı öğrenildi.

Hillary Clinton’dan övgü

Bişkek’te düşen kargo uçağının pilotu emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül›ün Afganistan’da görev yaptığı ve başarılarından dolayı Clinton tarafından övüldüğü belirtildi. 2003’te Kabil’deki Bagram Havalimanı’na Kazım Ödül tarafından karşılanan dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afganistan’da görev yapan Türk askerinin üstün cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, Öndül’ü başarılarından dolayı övgüyle bahsetmişti.