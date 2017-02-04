Bismil Belediyesi'ne kayyum atandı
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi'ne kayyum atandı.
- İHA
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesine, İçişleri Bakanlığınca İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç kayyum olarak atandı. DBP’li eski Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu’nun ise polis ekiplerince arandığı öğrenildi.
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