Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bismil Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi'ne kayyum atandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesine, İçişleri Bakanlığınca İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç kayyum olarak atandı. DBP’li eski Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu’nun ise polis ekiplerince arandığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Obama bizdeki sağlık sistemini küçük modelini başaramadı, biz başardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Obama bizdeki sağlık sistemini küçük modelini başaramadı, biz başardık

At sürer gibi ineğe biniyor

At sürer gibi ineğe biniyor

İşte dünyanın en küçük ülkesi

İşte dünyanın en küçük ülkesi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA