Bismil'de 20 yılda yapılamayanı kayyum 8 ayda yaptı

İçişleri Bakanlığınca Bismil Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç, 20 yılda yapılmayan hizmetleri 8 ayda yaptığını, vatandaştan tahsil edilen paranın vatandaşa hizmet olarak döndüğünü söyledi. 8 aylık kayyumluk görevi süresinde onlarca belediye hizmetine imza atan Başkan Gülenç, yapılan tesisleri ve devam eden inşaatları da tek tek kontrol ederek yetkililerden bilgiler alıyor. Gülenç, daha önce ilçede elle tutulur bir hizmetin olmadığını ifade ederek, "İki yıldır Bismil’e görev yapıyorum 8 ayda kayyum olarak görev yapıyorum. Geldiğimde Belediye hesabında yaklaşık 5 milyon lira para ve 1 milyon da borç vardı. Geldiğimizden bugüne kadar yoğun bir çalışmanın içine girerek 8 ayda 21 projeyi yapmasına karşılık şuan belediye kasasında 10 milyon lira para ve 3,5 milyonda borç vardır. Bunun yorumu vatandaşlarıma bırakıyorum" dedi.

"Önce insan odaklı proje ürettik"

Göreve geldiğimizde ilk önce insan odaklı proje ürettiğini söyleyen Başkan Gülenç, “Göreve geldikten hemen sonra Hastalarımızı düşünerek, ilçe dışında olan hastanemize, hastalarımızı ücretsiz hastaneye taşımaya başladık. Hastalarımıza sahip çıktığımız gibi Gençlerimize de sahip çıkmalıyız inancıyla hareket ederek, Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İlçemizde bulunan spor kulübelerine, ulaşım, yemek, spor malzemeleri, halı ve basketbol sahaları olmak üzere bir çok maddi ve manevi, desteklerde bulunduk. Ayrıca sosyal projeler kapsamda ilçemizdeki muhtaç ailelerimize, adeta 'toprak reformu' gibi bir uygulama yaparak, bu sene aralarında bir şehit ailesinin de bulunduğu 15 yardıma muhtaç aileye, 8 ila 10 dönümden oluşan toplam 120 dönüm sebze bahçesi vererek bu aileler için geçim kaynağı sağladık. Gelir Ailelere Gider Belediye’ye ait olmak üzere Bu sene ortalama her bir ailemiz 30-40 bin TL arasında gelir elde etmiş oldular. Gelecek sene içerisinde bu projemizi artırarak daha geniş bir kitleye yayacağız. Bunun yanında Belediyemiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle Kurulan Aşevi’nde 300 ihtiyaç sahibi ailemize haftanın 7 günü, günde 2 öğün sıcak yemek veriyoruz. Bu proje ile ilçemizde sıcak yemek pişirilmeyen ev kalmamış oluyor. Tüm bu uygulamaların yanında ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve manevi yardımlar sürekli yapılıyor” diye konuştu.

“8 ayda eğitime 1 milyon yatırım”

Belediyemiz eğitime ciddi önem verdiğini söyleyen Gülenç, şunları kaydetti:

“Öğrencilere verilen maddi destekten tutun sınıfların fiziki koşullarına kadar birçok destekler de bulunuyoruz. Bu çalışmalar kapsamında; Geçen sene merkezdeki uzak okullarımıza 500 öğrenciye paso dağıttık. Ayrıca DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) Kursları kapsamında kırsal mahallerimizdeki öğrencilerimizi merkezdeki okullarımıza taşıdık. Eğitime tam destek veren belediyemiz şimdiye kadar eğitime 1 milyon lira değerinde para harcadık, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşa hizmet odaklı çağdaş modern saydam ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla Bismil halkımızın hak ettiği hizmetleri ve çalışmaları en etkin verimli şekilde yapmaya devam edeceğiz.”

“İnsanın her safhasında belediye olarak yanlarındayız”

Doğumundan vefatına kadar her insan belediyenin bir hizmetiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Başkan Gülenç, “Doğum da bebeklerimiz Hoş Geldin bebek paketiyle karşılıyoruz. Ayrıca bu sene yaklaşık 100 çocuğumuzu sünnet ettirerek Erkekliğe ilk adımı atan çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Ayrıca Kadınları korumak amacıyla evlenmiş ancak nikah yapamamış vatandaşlarımıza da belediye olarak nikahlarını yapacağız. Belediyemizin yaşlılara özel olan güzel çalışmalardan bir tanesi de Evde Bakım ekibimiz 7/24 sistemiyle yaşlılarımızın hizmetlerindedir. Nasıl ki doğumda, sünnetlerinde, evliliklerinde ve yaşlı olduklarında onların yanında oluyorsak, vefatlarında da belediye olarak vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda ilçemizde hakkın rahmetine kavuşan vatandaşlarımız için Belediyemiz tarafından 7/24 sistemi ile her an hazır olacak şekilde Cenaze aracı ve iş makinesi hazır beklemektedir. Ayrıca rutin bir şekilde mezarlıklarımızı düzenli olarak temizliyoruz ve her mezarın başında bir çam ağacı dikiyoruz. Aynı zamanda 300 dönüm alanda yeni bir asri mezarlık inşaat çalışması devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

"Belediyenin hizmetini ilk defa gören köylerimiz vardı”

Merkez Mahallelerimiz hangi hizmeti görüyorsa kırsal mahallelerimizde aynı hizmeti göreceğini söyleyen Başkan Gülenç, şunları söyledi:

“Belediyemiz tarafından tüm köylerimize köy içi yolları, grup köy yolları asfaltlama ve stabilize yol çalışması, hayvan suluklarına kadar çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar ile bazı köyler Belediyenin hizmeti ile ilk defa tanışmış oldular. Ayrıca ilçemizin çeşitli yerlerinde toplam 67 bin metrekare alanda kilitli parke çalışması yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda ilçe içerisindeki mahallerde 70 bin metrekarelik asfaltlama çalışması yaptık. Yine ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kaldırım çalışması ve kaldırım onarım çalışması devam etmektedir.”

“İlçemiz 150 bin metrekare park alanına kavuştu”

Yeşil alana önem verdiğini söyleyen Başkan Gülenç, “Biz göreve geldiğimiz de ilçemiz de sadece 3-4 bozuk park varken hiç parkı olmamış çeşitli mahallelere 7 adet park yaptık. Ayrıca yapım aşamasında olan 2 adet parkın yapım çalışmaları da devam etmektedir. Bu parkların faaliyete geçmesi ile beraber ilçemizde toplam 150 bin m2 park alanına sahip olacaktır. Belediyemiz bu hizmetlerin yanı sıra aynı zaman da kamu kurumlarına da büyük destek vermektedir. Bu kapsamda adliye binasından eğitim kurumlarına kadar çeşitli yardımlar yapılıyor. Ayrıca ilçemizde ki tüm mahallelerinde cami ve taziye evlerine, demir, beton, sedir, boya ve diğer inşaat malzemeleri yardımlarında bulunuyoruz” dedi.

“Tüm israfları önlemeye çalıştık”

Daha çok hizmet yapmak için araç filomuzu sürekli güçlendirdiğini söyleyen Başkan Gülenç, “Mevcut araçlarımıza ek olarak toplam 1 milyon lira değerinde 11 yeni araç daha filomuza ekledik. Böylece Belediyemizin araç sayısı 55’e yükselmiş oldu. Biz göreve geldiğimizden itibaren belediye olarak ilk başta yakıttan başlamak üzere yapılan tüm israfları önlemeye çalıştık. Daha önce 44 araç ve yapılan nadir işler ile aylık akaryakıt tüketimi ortalama 30 bin litre iken biz göreve geldikten sonra teknolojinin imkanlarından faydalanarak araç yakıt sistemi ve araç takip sistemi kurarak kiralık araçlarla beraber yaklaşık 60 araçla yapılan bu hizmetlere rağmen aylık ortalama 24 bin litre yakıt harcıyoruz. Böylelikle israfı ve yolsuzluğu önlemiş olduk” diye konuştu.

“Dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmak borcumuzdur”

Belediye hizmetlerinin yanından engelli ve diğer dezavantajlı insanların her daim yanlarında olmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Başkan Gülenç, "Toplumumuzun dezavantajlı insanları var. Tabi ki bizde devlet olarak bu vatandaşlarımızın yardıma koşmak zorundayız. Bu vatandaşlar yine devletin emanetleridir. Biz bunlara emanet gözüyle bakıyoruz. Bunlara sahip çıkmayı, devletin imkanlarını dezavantajlı insanlarımıza götürmeyi bir vazife ve borç biliyoruz. Onun için elimizden geldiğince bunlara yardım etme gayreti içindeyiz. Bu insanların devlet olarak ellerinden tutmaya da devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.