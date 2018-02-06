Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bitcoin 6 bin 500 doların altına geriledi

Bitcoin, 6 bin 500 doların altına gerileyerek son 12 haftanın en düşük seviyesini gördü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, TSİ 15.00'da 6 bin 440 dolara kadar geriledi ve günlük kaybı yüzde 21 oldu.

Böylece, 13 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaşan Bitcoin'in son 8 gündeki kayıpları yüzde 44'e ulaştı.

Ayrıca sanal para biriminin son 8 günde piyasa değerinde de 39 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

ABD'li dev bankacılık kuruluşlarından JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup, cuma günü yaptıkları açıklamada kripto paralardaki volatilite ve risk nedeniyle müşterilerinin kredi kartlarıyla kripto para alımına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Asya ekonomilerinde Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine dikkati çeken uzmanlar, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguluyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hakkari metrelerce karın bulunduğu askeri üs bölgesinin yolunu güçlükle açtılar

Hakkari metrelerce karın bulunduğu askeri üs bölgesinin yolunu güçlükle açtılar

Ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem

Ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem

Rusya dondurucu soğuklara teslim

Rusya dondurucu soğuklara teslim

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte o tarih

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte o tarih

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA