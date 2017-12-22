Bitcoin ne kadar? Güncel Bitcoin fiyatları düşüş sürecek mi?

Bitcoin ne kadar oldu, güncel Bitcoin fiyatı nedir? Kripto para birimi olarak da nitelenen Bitcoin bugünkü düşüşüyle adeta soğuk duş etkisi yarattı. Bitcoin fiyatı 18 Aralık'ta 19.532 dolar ile rekor kırdıktan sonra aşağı yönlü hareketlendi, bugün düşüşün dördüncü günü. Bitcoin fiyatı gün içinde en yüksek 16.820 ve en düşük 10.700 doları gördü. Peki, güncel Bitcoin fiyatı ne kadar? Bitcoin yükselecek mi? İşte, kripto para birimi Bitcoin hakkında merak edilenler.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin fiyatı 18 Aralık'ta 19.532 dolar ile rekor kırdıktan sonra aşağı yönlü hareketlendi, bugün düşüşün dördüncü günü. Bitcoin fiyatı gün içinde en yüksek 16.820 ve en düşük 10.700 doları gördü. Rekor seviyeyle kıyaslayınca düşüş 8.800 doları aştı.

2009'da doğan sanal para 8.800 dolar seviyesini ilk kez sekiz yıl sonra 2017 Kasım ayı sonlarına doğru geçmişti. Aynı seviyede değer kaybı sadece dört günde yaşandı. Bugünkü düşüş ise 6 bin dolardan büyük oldu.

Bitcoin fiyatı sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla saat 17:30'da 11.600 dolara çıktı ve psikolojik sınır olarak gösterilen 11 binin üzerine geldi.

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Bitcoin'de yaşanan hızlı değer kaybının arkasında tıpkı çıkışında olduğu gibi "algı" yatıyor. Son günlerde pek çok ülkenin merkez bankası başkanları ve ilgili bakanları kripto para Bitcoin için "balon" uyarısı yaptı. Uzmanlara göre değer kaybının en önemli nedenleri arasında bu olumsuz yorumlar yatıyor.

Fransa MB Başkanı, "Bitcoin asla bir para birimi değildir. Değerinin hiçbir ekonomik dayanağı yok" yorumunda bulunurken, Danimarka MB Başkanı, "Bitcoin'den uzak durun, bu ölümcül" diye konuştu.

Türkiye'de ise; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bitcoin bugün çılgınlık haline geldi. Bu global bir saadet zinciridir, alt zemini yoktur" ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durulmalı" yorumunda bulundular.

Art arda gelen bu açıklamalar ve geçtiğimiz günlerde Güney Kore'nin en büyük sanal para borsasının hacklenmesine bir bütün halinde bakıldığında yatırımcının "acaba?" diye sormuş olması bu son düşüşteki hacmi artırmış olabilir.

Diğer taraftan; ABD'de vadeli işlemlere başlanmasının yanı sıra, pek çok banka Bitcoin için danışmanlık hizmeti vermeye başlayacaklarını duyurdu ve iyimser tahminler de yok değil.

KRİPTO PARA BİRİMLERİ DEĞER KAYBEDİYOR

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 23.73, Litecoin yüzde 31.18, Bitcoin Cash yüzde 40.66 ve Ethereum yüzde 26.39 düşerken bu genel düşüş kriptopara piyasasının yükselen birimi Ripple’a da bulaşarak kriptoparanın değerini yüzde 7.05 düşürdü.