Bitcoin Hindistan'da yasaklandı Kripto para birimlerine Facebook, Google ve Twitter gibi teknoloji devlerinin ardından, ülkelerden de darbeler gelme başladı. Şimdiki süreçte ise Bitcoin Hindistan ülkesinde yasaklandı. Ülkenin merkez bankası olan Hindistan Merkez Bankası, açıkladığı karar ile sadece Bitcoin değil tüm kripto para birimlerinin ticaretini ülke çapında yasakladını duyurdu.