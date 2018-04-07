Bitcoin Hindistan'da yasaklandı
Kripto para birimlerine Facebook, Google ve Twitter gibi teknoloji devlerinin ardından, ülkelerden de darbeler gelme başladı. Şimdiki süreçte ise Bitcoin Hindistan ülkesinde yasaklandı. Ülkenin merkez bankası olan Hindistan Merkez Bankası, açıkladığı karar ile sadece Bitcoin değil tüm kripto para birimlerinin ticaretini ülke çapında yasakladını duyurdu.
RBI Vali Yardımcısı BP Kanungo; kurum, özel bankalar ve dijital cüzdan sağlayıcılarının kripto para birimlerini artık kullanamayacağını açıkladı. Kripto para ile ticaret yapan bankaların ise bu kurula uymak ve altyapılarından kripto para birimini kaldırmak için üç ayı bulunuyor.
Kripto para birimlerinin ticaret yapan kişileri zarara uğrattığının altını çizen Kanungo, sanal para birimleri konusunda yatırım yapmanın tehlikeli olacağını belirtti. Kanungo ayrıca; kripto para birimlerinin, piyasa bütünlüğünü bozduğunu ve kara para aklama işinde sıkça kullanıldığını dile getirildi.
(ShiftdeIete)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.