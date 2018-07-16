Bitkileri gezdiren Hexa isimli robot, bitkilerin gelişimi için kullanıcıya uyarılarda bulunabiliyor
Vincross şirketi tarafından geliştirilen Hexa, akıllı ev teknolojilerine yönelik bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Üzerinde bir bitkiyi taşıyabilecek şekilde tasarlanan robot, bitkilere hareket özgürlüğü sağlıyor. Robot, üzerindeki bitkiyi güneşli bölgeye taşıyabiliyor. Ayrıca bitki suya ihtiyaç duyduğunda kullanıcıya bildirim vererek, bitkinin su ihtiyacını karşılamasını da sağlıyor.
Hexa, güneşe yönelme işlemini üzerindeki kameralar aracılığıyla yapıyor. Bitkinin su ihtiyacı karşıladığında ise dans ederek, mutluluğunu kullanıcıya gösteriyor. Akıllı ev teknolojilerine yönelik olan bu robot, evde yetiştirilen özel bitkilerin daha verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilir.
Hexa, bitkileri hareket ettirmenin yanı sıra dokunmalara karşı geri bildirim verebiliyor ve oyun oynayabiliyor.
(Techinside)
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