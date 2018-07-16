Bitkileri gezdiren Hexa isimli robot, bitkilerin gelişimi için kullanıcıya uyarılarda bulunabiliyor Vincross şirketi tarafından geliştirilen Hexa, akıllı ev teknolojilerine yönelik bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Üzerinde bir bitkiyi taşıyabilecek şekilde tasarlanan robot, bitkilere hareket özgürlüğü sağlıyor. Robot, üzerindeki bitkiyi güneşli bölgeye taşıyabiliyor. Ayrıca bitki suya ihtiyaç duyduğunda kullanıcıya bildirim vererek, bitkinin su ihtiyacını karşılamasını da sağlıyor.