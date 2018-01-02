Bitlis'te 1 adet patlayıcı madde imha edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada "Bitlis ili Mutki ilçesi Kapaklı köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 2 Ocak 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, icra edilen temas araması faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet patlayıcı madde, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirilmiş olup, bulunan malzemeler Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.