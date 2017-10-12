Bitlis'te 1 terörist ölü ele geçirildi
Bitlis’in Mutki ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Bitlis’in Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı, Küllüce ve Koyunlu köylerinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bunun üzerine bölgede yapılan çalışmalar sonucunda 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
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