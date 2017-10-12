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Bitlis'te 1 terörist ölü ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

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Bitlis’in Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı, Küllüce ve Koyunlu köylerinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bunun üzerine bölgede yapılan çalışmalar sonucunda 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

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