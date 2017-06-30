Bitlis'te 1.5 ton kaçak avlanmış sazan balığı ele geçirildi

Van Gölü'nün tek endemik türü olan ve üreme döneminde olduğu için avlanması 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında yasak olan İnci Kefali için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürürken, dün gece saatlerinde şüphe üzerine Bitlis'in Adilcevaz- Ahlat ilçesi karayolu üzerinde bir kamyonet durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada, 80 kasa içerisinde kaçak avlandığı belirlenen 1,5 ton sazan balığı ele geçirildi. Araç 15 gün trafiken men edilirken, araç şöforüne bin 900 trafik para cezası ile bin 153 lira 'Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten' para cezası verildi.

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü çevresinde ekonomik olarak gelir getiren 2 balık türü olduğunu bunlardan birinin Van Gölü'nde yaşayan İnci Kefali, diğerinin ise Van Gölü'ne dökülen akarsularda ve çevresindeki göllerde yaşayan sazan balığı olduğunu söyledi. Bölgede en fazla sazan balığının olduğu yerin Nazik Gölü olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü'ne dökülen akarsularda ve göllerde yaşayan sazan balığının 15 Haziran- 15 Ağustos tarihleri arasında av yasağı bulunuyor. Bundan yaklaşık 15- 20 sene öncesine kadar bölgede tonlarca sazanın avlandığını biliyoruz. Ülkemizdeki balık stoklarının yüzde 80'i aşırı avcılığa maruzdur. Aşırı avcılık nedeniyle bugün sazan stoku her geçen gün azalıyor. Bölgedeki işsizlik oranın yüksek olduğunu biliyoruz ve bu nedenle balıkçılık kaynaklarını büyük özenle korumalıyız."