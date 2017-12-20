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Bitlis'te 17 yıldır aranan kişi tutuklandı

Bitlis'in Mutki ilçesinde, 'adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan bir kişi tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile Mutki Emniyet Amirliği ekiplerince, 17 yıldır firarda olan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Titiz ve özverili çalışmalar sonucu, Mutki'de 11 Haziran 2000 tarihinde yaşanan adam öldürme suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 17 yıldır firar olan N.Ş, bir araçla seyir halinde iken görevlilerimizce durdurularak gözaltına alınmıştır. N.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

 

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