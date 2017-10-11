Bitlis'te 27 köy, 1 mezra ve 7 mahallede sokağa çıkma yasağı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün yakalanması, halkın can ve mal güvenliği'nin sağlanması amacıyla Bitlis merkez, Güroymak ve Mütki ilçeleri sınırları içerisindeki 27 köy, 1 mezra ve 6 mahallede, bugün saat 00:01'den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dursun, Uçankuş, Kınalı, Dikme, Çobansuyu, Çobansuyu, Harmanyeri, Esenburun, Cevizdalı, Konalga, Güllüce, Kayalıbağ, Kaşıklı, Sarıyurt, Karaca köyleri ile Yukarıçermen Mezrası, Yukarıdikme , Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Aşağıçobansuyu, Güçlü Mahalleleri ve Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri ile Güroymak ilçesine bağlı Çallı, Saklı, Işıklı,Cevizyatağı köyleri sınırları içerisindeki bölgelerde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."