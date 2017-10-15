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Bitlis'te 3 köy ve 1 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Mutki İlçesi'nde 3 köy ve 1 mahallede pazar gününden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • DHA
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Bitlis Valiliği, Mutki'nin Yazıcık, Yuvalıdam ve Kayran Köyü ile Aksu Mahallesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: 

Bitlis ili Mutki ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Yazıcık Köyü, Yuvalıdam Köyü, Kayran Köyü, Aksu Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim 2017 Pazar günü saat: 17.00´den itibaren, ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir.

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