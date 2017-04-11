Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bitlis'te 4 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis’e bağlı 4 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, gece yarısından itibaren merkeze bağlı Aşağıölek, Yukarıölek, Aşağı Balcılar ve Yukarı Balcılar köyleri ile bağlı mezra ve mahallelerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz Bitlis Merkez Köyü Aşağıölek Köyü bütün mahalle ve mezralarında, Yukarıölek Köyü bütün mahalle ve mezralarında , Yukarıbalcılar Köyü bütün mahalle ve mezralarında, Aşağıbalcılar Köyü bütün mahalle ve mezralarında Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 00:00’dan ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan:Kılıçdaroğlu 'idam'ı desteklemezse ne olur bir referandumda onun için yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan:Kılıçdaroğlu 'idam'ı desteklemezse ne olur bir referandumda onun için yaparız

Okyanusların ilginç canlıları

Okyanusların ilginç canlıları

iPhone kullanıcıları çok üzülecek

iPhone kullanıcıları çok üzülecek

Ahırı lüks malikhaneye çevirdi

Ahırı lüks malikhaneye çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA