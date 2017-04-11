Bitlis'te 4 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, gece yarısından itibaren merkeze bağlı Aşağıölek, Yukarıölek, Aşağı Balcılar ve Yukarı Balcılar köyleri ile bağlı mezra ve mahallelerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz Bitlis Merkez Köyü Aşağıölek Köyü bütün mahalle ve mezralarında, Yukarıölek Köyü bütün mahalle ve mezralarında , Yukarıbalcılar Köyü bütün mahalle ve mezralarında, Aşağıbalcılar Köyü bütün mahalle ve mezralarında Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 00:00’dan ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."